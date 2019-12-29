Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Güvercin, Kimse Bilmez, Savaşçı, Tozkoparan ve Şampiyon dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 29 Aralık Pazar yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Süt Kardeşler 'Yerli Sinema'

00.15 Hedefteki Adam 'Yabancı Sinema'

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Güvercin 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Yola Geldik

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Çok Güzel Hareketler (Yeni Bölüm)

23.30 Zalim İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Kimse Bilmez 'Dizi' (Final)

00.20 Hercai

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Savaşçı 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Şampiyon

23.45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi