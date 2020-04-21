Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 21 Nisan 2020 Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

23.45 Dehşetin Dişleri (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

23.30 Benden Bu Kadar (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İşler Güçler (tekrar)

23.30 Yerli dizi (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Hekimoğlu (tekrar)

23.15 Masum (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (yeni bölüm)

23.45 Büyük Hazine (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Tutunamayanlar - Çevrimiçi (yabancı film)

23.00 3'te 3 Tarih

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Survivor Panorama (Canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (Canlı)