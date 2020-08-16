Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

21:45 Aile Şerefi

23:45 Kod Adı: Ressam

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:45 Star Haber

20:00 Oblivion

22:30 Bir Demet Tiyatro

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:45 Cangi

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

22:45 Uzak Ara Eğlence

ATV YAYIN AKIŞI

18:40 ATV Habaer

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Yenilmezler: Ultron Çağı

22:55 Beklenmedik İhanet

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:05 Ev Sineması Kuşağı "Bünyamin"

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

15:45 Oynat Bakalım

16:15 Yerli Sinema

20:00 Masterchef Türkiye