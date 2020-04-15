Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Jet Sosyete, Kuruluş Osman ve Öğretmen ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 15 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kapıcılar Kralı (yerli film)

21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

23.45 Kapıcılar Kralı (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Mirasyedi (yerli film)

22.45 Yanlış Anlama (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Jet Sosyete (TV'de ilk)

23.30 Güzel Köylü (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.15 Hızlı ve Öfkeli 7 (yabancı film)

23.00 Kuzey Güney (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (yerli film)

22.10 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Dangal (yabancı film)

22.55 Ev Yapımı (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

15.00 Doya Doya Moda (yeni bölüm)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)