Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:15 SİNEMA Fırtına Tanrısı 'Yabancı Film'

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 - Şevkat Yerimdar - Tekrar

15:45 - Yaparsın Aşkım - Tekrar

19:00 - Fox Ana Haber Haftasonu

20:00 - Sen Çal Kapımı - Tekrar

22:45 - Bay Yanlış - Tekrar

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

19:00 Star Haber

20:00 SİNEMA Aşk Masalı 'Türk Filmi'

22:30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

00:30 Çember: 13.Adım 'Tv Sineması'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Haber

20:00 Harry Potter ve Sırlar Odası 'Yabancı Film'

23:15 Çok Akustik

23:15 Çok Akustik (Tekrar)

01:00 Ana Cadde 'Yabancı Film'

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

21:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Seni Seven Ölsün 'Türk Filmi'

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Yerli Dizi

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim 'Dizi'

00:15 Zaman Matinesi