Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Acı Tatlı Ekşi

22:15 Acı Tatlı Ekşi

00:30 Kalp Atışı

ATV Yayın Akışı

19:00 ATV Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gençliğim Eyvah

00:20 Golden Slumber

02:35 Kanatsız Kuşlar

TRT 1 Yayın Akışı

19:00 Ana Haber

20:00 Yedi Numara

21:55 Yeşil Deniz

00:40 Leyla İle Mecnun

Star TV Yayın Akışı

18:30 Star Haber

20:00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

22:45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu

01:45 Aramızda Kalsın

Kanal D Yayın Akışı

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Gol Kralı

21:45 Elimiz Mahkum

23:45 Çatı Katı Aşk

TV8 Yayın Akışı

20:00 Survivor 2020

01:30 Doya Doya Moda

FOX TV Yayın Akışı

19:00 Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

00:15 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi

01:15 Her Yerde Sen