Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Herkül: Özgürlük Savaşçısı 'Yabancı Film'

21.45 Herkül: Özgürlük Savaşçısı 'Yabancı Film' (Tekrar)

23.45 Büyülü Kaya 'Yabancı Film

02.00 Büyülü Kaya 'Yabancı Film (Tekrar)

04.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Kayıp Dünya: Jurassic Park 'Yabancı Film'

22.45 Çember: 13. Adım 'Tv Sineması'

00.50 Kayıp Dünya: Jurassic Park 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.00 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çat Katı Aşk 'Dizi'

00.15 Uzak Ara Eğlence (Tekrar)

02.00 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Yenilmezler 'Yabancı Film'

22.35 Geleceğe Dönüş: 2 'Yabancı Film'

00.45 Yenilmezler 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.05 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Şampiyon 'Dizi'

23.15 Yerli Dizi

02.05 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)

04.05 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)