Yavuz, Ramo'yu vurdu!

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Cihangir'in elinde bulunan ve esaretinin sebebi olan şeyi almak için gözünü karartan Yavuz finalde Ramo'yu vurarak herkesi şoke etti!

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #RAMO'YU KONUŞTU!

Ramo, dün akşam yayınlanan 18. bölümüyle ABC1 20+'da 5.04 izlenme oranı (rating),11.59 izlenme payı (share),AB'de 4.11 izlenme oranı (rating),9.71 izlenme payı (share),Total'de 5.38 izlenme oranı (rating),12.18 izlenme payı (share) elde etti. Merakla beklenen bölümün başlamasıyla #Ramo etiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

KAMAN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ!

Kendini büyük bir riske atarak Cihangir'in dosyalarına erişen Sibel, 'Kaman' hakkında önemli bilgiler edindi. Kaman dosyasını inceleyen Sibel, öğrendiklerini Fidan'a anlattı. Kaman'ın bir mahalle olduğunu öğrenen Ramo ve ailesi, hemen harekete geçti.

Kaman gizemi çözülüyor;





CİHANGİR'DEN SİBEL'E BÜYÜK HAMLE!



Sibel'in işlere ortak olmasıyla birlikte Cihangir'in hamlesi gecikmedi. Sibel'e belgeler imzalatan Cihangir ona karşı büyük bir kozu eline almış oldu.

Cihangir'in yeni hamlesi;

YAVUZ'UN İHANETİ ORTAYA ÇIKTI!

Mahalleye giderek araştırmaya koyulan Pompacılar, gördükleri sessiz ve ürkütücü ortam karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kaman'ı çözerek Cihangir'i bitirmek isteyen Ramo, bir taraftan da Yavuz'un işini bitirmek istiyordu. Nuri'yi ölmüş gibi göstererek oyun oynayan Ramo, Cihangir'in karşısında Yavuz'un ihanetini ortaya çıkardı.

Ramo'nun yeni oyunu;

YAVUZ'UN BÜYÜK PLANI!

Cihangir bu ihanetin bedelini ödetecek ve Yavuz'un işini bitirecekti! Büyük merak uyandıran Kaman gizemini ve Cihangir'in elinde olan kozları Ramo nihayet öğrendi. Yavuz, Cihangir'in yaptığı katliamı ve Cihangir'in eline düşmesine sebep olan olayı Ramo'ya anlattı. Cihangir, Yavuz'a karşı büyük bir savaş başlatırken, Cihangir'in hamlesine karşı Yavuz da hazırlıklıydı. Doğu'yu ve elinde olan silahı Ramo'nun yardımıyla ele geçiren Yavuz böylelikle yıllardır Cihangir'in esareti altında kalmasına sebep olan silahı aldı. Ramo ile Sibel'in imzaladığı belgelere karşı takas anlaşması yapan Yavuz, silahı aldıktan sonra bu anlaşmaya uymayınca Ramo, silahı Yavuz'dan aldı.

Silah çıkmazı;

RAMO'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun 19. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ramo'nun Yavuz'un karşısına çıktığı tanıtımda ikili arasındaki gerilim giderek artıyor.

İşte Ramo'nun 19. Bölüm Tanıtımı:

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!