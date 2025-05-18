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        Haberler Magazin Yavuz Bingöl, BM'de Gazze'nin sesi oldu - Magazin haberleri

        Yavuz Bingöl, BM'de Gazze'nin sesi oldu

        Gazze konusunda BM'de temaslarda bulunan Yavuz Bingöl, "Gazze'yi gündemde tutmaya çalışıyorum" diyerek Avrupa ve Amerika'ya milyonlarca mektup göndermeyi planladıkları yeni bir projeyi duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 20:49 Güncelleme: 18.05.2025 - 20:49
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        BM'de Gazze'nin sesi oldu
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        Sanatçı Yavuz Bingöl, Birleşmiş Milletler nezdinde Gazze konusunda yürüttüğü temaslar kapsamında New York’ta gerçekleştirilen 42’nci Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü’ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bingöl, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek adına uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

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        Birleşmiş Milletler bünyesindeki Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) tarafından düzenlenen 'Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi: Sivil Toplum Danışmaları' başlıklı oturuma katıldığını belirten Bingöl, Gazze’de yaşanan trajediyi gündemde tutmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

        "GAZZE İÇİN AVRUPA’DA DA KONSER VERMEK İSTEDİM"

        Uluslararası toplumun Gazze konusunda harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Bingöl, "Gazze konusunu gündemde tutmaya çalışıyorum. Gazze için biri İstanbul'da diğeri de Mardin'de iki konser düzenlemiştim. Hatta Avrupa'daki salonlar buna izin verselerdi Gazze için orada da bir konser verecektim" dedi.

        FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARDAN MEKTUPLAR: BEŞ DİLDE BARIŞ ÇAĞRISI

        Bingöl ayrıca, Filistinli çocukların ağzından yazılmış ve beş dilde kaleme alınarak dünyanın farklı ülkelerine gönderilecek mektupların yer aldığı yeni bir projeden de bahsetti. "Gazze'nin üzerine yağan bombaların yerine, Avrupa şehirlerinin üzerinde uçaklarla Filistinli çocukların yazdığı mektupları atmak isterdim" ifadelerini kullanan Bingöl, teknik olarak mümkün olmayan bu fikrin yerine mektupların posta yoluyla gönderileceğini anlattı.

        "BATI’DAKİ ÇOCUKLARA FİLİSTİN’İN ACISINI ULAŞTIRACAĞIZ"

        Projenin hedefinin, Batı’da yaşayan yüzbinlerce çocuğa Filistinli çocukların yaşadığı acıları onların kendi ifadeleriyle ulaştırmak olduğunu belirten Bingöl, "Avrupa ve Amerika’ya milyonlarca mektubu göndermeyi planlıyoruz ve bunu yapacağız. Keşke Filistinli anneler ve çocuklar için daha fazlasını yapabilseydik. Bizi affetsinler ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

        Yavuz Bingöl ayrıca, Gazze meselesini uluslararası arenada gündeme taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bu konuda sorumluluk alan tüm siyasetçi ve sanatçılara da teşekkür etti.

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        #Yavuz Bingöl
        #gazze

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