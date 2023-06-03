Yavru kargayı kurtarmaya çalışırken diğer kargalar saldırdı

DHA

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde yavru bir karga yola düştü.

DHA'nın haberine göre çevrede bulunan esnaf yavru kargayı araçların altında kalmaktan kurtarmak için yardım etmeye çalıştı.

Yavru kargayı yol ortasından almaya çalışan kişiye, diğer kargalar saldırmaya başladı.

Dakikalarca saldırıya uğrayan esnaf, yavru kargayı yoldan alarak güvenli bir alana bıraktı. Yaşanan tüm bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görgü tanığı Ozan As, "Karganın yavrusunu kurtardı o da yavrusu olduğu için can havliyle arkadaşa saldırdı. Aracın önünde karganın yavrusunu aldı kargalar tarafından saldırıya uğradı" dedi.

Esnaf Asım Kara, "Bir arkadaş yavru kargayı trafonun üzerine attı sonra oradan yavru düştü. Yola geçti bir arkadaş onu kurtarmak istedi. Kargalar başladı saldırmaya. Karga karşı şeride geçti arkadaş halen kurtarmaya çalışıyordu. Yavruyu kenara çekti kargalar arkadaşa çöktü gagalamaya başladı adam koşmaya başladı" diye konuştu.

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