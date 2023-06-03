Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Yavru kargayı kurtarmaya çalışırken diğer kargalar saldırdı

Güngören'de yola döşen yavru bir kargayı kurtarmaya çalışan esnafa diğer kargalar saldırdı

Giriş: 03.06.2023 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL
Yavru kargayı kurtarmaya çalışırken diğer kargalar saldırdı
DHA

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde yavru bir karga yola düştü.

DHA'nın haberine göre çevrede bulunan esnaf yavru kargayı araçların altında kalmaktan kurtarmak için yardım etmeye çalıştı.

Yavru kargayı yol ortasından almaya çalışan kişiye, diğer kargalar saldırmaya başladı.

Dakikalarca saldırıya uğrayan esnaf, yavru kargayı yoldan alarak güvenli bir alana bıraktı. Yaşanan tüm bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görgü tanığı Ozan As, "Karganın yavrusunu kurtardı o da yavrusu olduğu için can havliyle arkadaşa saldırdı. Aracın önünde karganın yavrusunu aldı kargalar tarafından saldırıya uğradı" dedi.

Esnaf Asım Kara, "Bir arkadaş yavru kargayı trafonun üzerine attı sonra oradan yavru düştü. Yola geçti bir arkadaş onu kurtarmak istedi. Kargalar başladı saldırmaya. Karga karşı şeride geçti arkadaş halen kurtarmaya çalışıyordu. Yavruyu kenara çekti kargalar arkadaşa çöktü gagalamaya başladı adam koşmaya başladı" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
Motosiklet duvara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Motosiklet duvara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen sınır dışı
Kocaeli'de 28 düzensiz göçmen sınır dışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.