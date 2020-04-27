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Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte yatsı namazı kılınışı

Yatsı namazı, Müslümanlara farz olan namazlardan biri ve günün en son namazıdır. Vakit namazları arasında en uzun rekatı olanı ve en sonunda vitir namazı kılınır. İlk defa yatsı namazı kılmak isteyenler merek ediyorlar. Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte adım adım namaz kılınışı

27.04.2020 - 20:57 | Güncelleme: ABONE OL
Yatsı namazı nasıl kılınır?

Yatsı namazı Müslüman Âlemine farz olan 5 vakit namazın son olarak kılınan namazıdır. Peki Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekâttır? Yatsı namazında okunacak dualar ve sureler hangileridir? Yatsı namazı ile ilgili merak edilen tüm detayları araştırdık.

YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Müslümanlara farz olan 5 vakit namazın en son olarak namazı yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekât sünnet, 4 rekât farz ve 2 rekât son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekât olarak kılınmaktadır. Ayrıca yatsı namazından sonra 3 rekât da Selati vitir namazı kılınır.

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı Namazında Okunacak Dualar ve Sureler Hangileridir?

Yatsı Namazının Dört Rekât Sünneti

  1. Rekât

Yatsı namazının ilk olarak 4 rekât sünnet namazı için "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekât sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, “Allahu Ekber” deyip tekrar Secde'ye gideriz

  1. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz ardından “Allahu Ekber” deyip oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okuruz

  1. Rekât

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  1. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız

Yatsı Namazının Dört Rekât Farzı

  1. Rekât

4 rekât sünnet namazından sonra "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekât farzını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

 

  1. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

 

  1. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

 

  1. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız

Yatsı Namazının İki Rekât Son Sünneti

  1. Rekât

4 rekat farz namazının ardından yeniden "Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekât son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

 

  1. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız

Vitir Namazı Üç Rekât Vacip

  1. Rekât

10 rekât kılınan yatsı namazının ardından kılınacak olan vitir namazı için "Niyet ettim Allah rızası için bu günün Vitir namazını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır yani eller erkekler kulak hizası, kadınlarda göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılıp tekbir alınarak namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  1. Rekât

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

  1. Rekât

Besmele çekeriz

Fatiha okuruz

Bir namaz suresi okuruz

"Allahu Ekber" diyerek yeniden Tekbir alırız

Kunut dualarını okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Sonra yeniden “Allahu Ekber” diyerek secdeden tekrar doğrulduktan sonra oturur pozisyona geçerek, oturur pozisyonda Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

Ardından "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye önce sağa ve sonra sola selam vererek namazı tamamlarız

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