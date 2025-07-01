Yatay Geçiş Şartları Nelerdir? Yatay Geçiş Nedir ve Nasıl Yapılır?

Yatay Geçiş Şartları Nelerdir? Yatay Geçiş Nedir ve Nasıl Yapılır?

Yatay Geçiş Nedir?

Yatay geçiş, üniversite öğrencisinin kayıtlı olduğu programdan, başka bir üniversiteye veya aynı üniversite içerisinde başka bir programa geçiş yapmasıdır. Bu geçiş, öğrencinin akademik başarısı, merkezi yerleştirme puanı ya da özel durumlarına bağlı olarak mümkün olur. Yatay geçiş, öğrencinin eğitimine kaldığı yerden devam etmesini sağlar.

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Yatay Geçiş Türleri Nelerdir?

Genel Not Ortalamasına (GNO) Dayalı Yatay Geçiş Öğrencinin lisans veya ön lisans programındaki akademik başarı ortalamasına göre yapılan geçiştir. Genellikle 2. sınıftan itibaren başvurulabilir. Başvuru yapılacak bölümle mevcut bölüm arasında içerik benzerliği aranır.

Merkezi Yerleştirme Puanına (ÖSYS/YKS) Dayalı Yatay Geçiş Öğrencinin ilk yerleştirildiği yıldaki YKS (eski adıyla ÖSYS) puanı esas alınarak yapılan geçiştir. Öğrencinin yerleştiği yıldaki puanı, geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit ya da yüksek olmalıdır.

Engelli Öğrencilere Yönelik Yatay Geçiş En az %40 oranında engelli raporu olan öğrenciler, merkezi puan şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

Kurum İçi Yatay Geçiş Aynı üniversite içinde farklı bir fakülteye ya da bölüme geçiş yapılmasıdır. Başvuru GNO veya merkezi yerleştirme puanı ile yapılabilir. Uluslararası Öğrenciler İçin Yatay Geçiş Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de belirli şartlarla yatay geçiş yapabilir. Başvurular üniversitelerin yabancı öğrenci koordinatörlükleri aracılığıyla yürütülür. Yatay Geçiş Şartları Nelerdir? Not Ortalaması Şartı (GNO): GNO’ya dayalı geçişlerde öğrencinin en az 4.00 üzerinden 2.00 – 2.50 arasında bir ortalamaya sahip olması gerekir. Bu seviye, üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir. Başvurulan programın doluluk oranı da dikkate alınır. Puan Şartı (Merkezi Yerleştirme): Öğrencinin YKS puanı, geçiş yapmak istediği programın öğrencinin yerleştiği yıl itibariyle taban puanına eşit veya daha yüksek olmalıdır. TYT veya AYT puan türüne göre değerlendirme yapılır. Kredi ve Ders Uyum Şartı: Geçiş yapılacak bölümde okutulan derslerin, öğrencinin geldiği programla en az %70 oranında örtüşmesi gerekir. Uyumlu olmayan dersler için muafiyet sınavı veya ek ders yükümlülüğü olabilir.

Sınıf Şartı: Genellikle öğrencinin en az birinci sınıfı tamamlamış olması gerekir. Bazı üniversitelerde sadece ilk iki sınıf için geçiş kabul edilir. Hazırlık sınıfı öğrencileri genellikle yatay geçiş yapamaz. Disiplin Cezası Almamış Olmak: Öğrencinin disiplin cezası almamış ve başarıyla kayıtlı öğrenci olması beklenir. Eğitim Dili Uyumu: Geçiş yapılacak programda yabancı dil eğitimi varsa, öğrencinin bu dil yeterliliğini belgelemesi istenir. TOEFL, YDS veya üniversitenin kendi sınavları kabul edilir. Yatay Geçiş Nasıl Yapılır? Başvuru Süreci Başvuru Tarihlerini Takip Etmek: YÖK tarafından belirlenen akademik takvime göre üniversiteler yatay geçiş başvuru tarihlerini ilan eder. Bu tarihler genellikle yaz aylarında (Haziran-Temmuz) ve dönem aralarında olur. Gerekli Belgeleri Hazırlamak: Transkript Öğrenci belgesi Ders içerikleri Merkezi yerleştirme sonuç belgesi (varsa) Nüfus cüzdanı fotokopisi Başvuru formu Başvurunun Değerlendirilmesi: Üniversite, kontenjan durumuna göre başvuruları değerlendirir. Ders içerikleri, not ortalaması ve başarı sıralaması dikkate alınır.

Kabul ve Kayıt Süreci: Başvurusu kabul edilen öğrenciler, ilgili üniversiteye kayıtlarını yaptırarak eğitimlerine yeni üniversitede devam eder. Uyumlu olmayan dersler için ek ders alımı gerekebilir. Yatay Geçişin Avantajları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Öğrenci, daha kaliteli bir akademik ortama veya istediği şehre geçiş yapabilir. Bölüm değiştirerek kariyer hedeflerine daha uygun bir alana yönelebilir. Ancak her üniversitenin ders programı farklı olduğundan ders kayıpları yaşanabilir. Yatay geçiş yaparken alınan derslerin denkliği ve kredi uyumu dikkatlice değerlendirilmelidir. Yatay geçiş, üniversite öğrencilerine akademik hayatlarını daha uygun koşullarda sürdürebilmeleri için önemli bir fırsat sunar. Başarılı öğrenciler hem not ortalamasına hem de merkezi yerleştirme puanına dayalı olarak farklı üniversitelerde öğrenim görme hakkı elde edebilirler. Ancak bu süreçte her üniversitenin belirlediği özel şartlar, kontenjanlar ve başvuru takvimleri dikkatle takip edilmelidir. Öğrenciler, yatay geçiş yapmadan önce hedefledikleri programın ders içeriklerini ve uyum durumunu detaylı şekilde incelemelidir.

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