"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda basketbolcu Can Korkmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Yasmin Erbil, "Benim arkadaşım, haberler doğru değil. Öyle bir şey yok" açıklamasını yapmıştı.

Yasmin Erbil, gazetecilerin, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna ise, "Ama sen çok kötüsün... Yok yok, kimse yok" şeklinde yanıt vermişti.