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Yasmin Erbil'in 'sahte hesap' isyanı: Siz delirmişsiniz! -Magazin haberleri

Yasmin Erbil: Siz delirmişsiniz!

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren 25 yaşındaki Yasmin Erbil, ayakları adına açılan sahte Instagram hesabına "Siz delirmişsiniz!" sözleriyle isyan etti

13.07.2021 - 10:57 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in adına sahte hesap açıldı.

  • "SİZ DELİRMİŞSİNİZ!"

    "Yasmin Erbil'in ayakları" isimli sayfada, "Dünyalar güzeli Yasmin Erbil'in dünyalar güzeli ayakları için açılmış bir hayran hesabıdır." açıklamasına yer verildi. İsyan eden Erbil Erbil, 109 takipçisi bulunan sayfanın ekran görüntüsünü, "Siz delirmişsiniz!" notuyla Instagram'dan paylaştı.

  • "HAYATIMDA KİMSE YOK"

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda basketbolcu Can Korkmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Yasmin Erbil, "Benim arkadaşım, haberler doğru değil. Öyle bir şey yok" açıklamasını yapmıştı.

    Yasmin Erbil, gazetecilerin, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna ise, "Ama sen çok kötüsün... Yok yok, kimse yok" şeklinde yanıt vermişti. 

  • "KİMSEYE EYVALLAHIN OLMUYOR"

    Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda "Mehmet Ali Erbil'in kızı olmak nasıl bir duygu?" sorusunu, "Aslında kimseye eyvallahın olmuyor, o bayağı güzel" şeklinde cevaplamıştı.

  • "SEN ÜNLÜ ÇOCUĞUSUN!"

    2017 yılında Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Erbil, samimi açıklamalarda bulunmuştu. İşte o röportajdan öne çıkan kısımlar..

    - Ünlü bir babayla ünlü bir annenin çocuğu olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

    Oldum olası ünlü babayla ünlü annenin çocuğu olma durumuna odaklanmamaya çalıştım. Şöhretin şemsiyesi altında yaşamıyorum, geleceğimi ailemin sahip olduğu şöhretin avantajları üzerine planlamadım. Benim en çok duyduğum sözlerden biri ‘Hiç ünlü çocuğu gibi değilsin’dir. Benim dışımdaki olaylar sonucu bana ‘Sen ünlü çocuğusun’ fikri dikte ediliyor.

    - Nasıl ediliyor?

    16 yaşındayken gazeteciler plajda fotoğraflarım çekmiş ve ‘Mali’nin meleği’ başlıklı bir haber yapılmıştı. Ünlü birinin çocuğu olduğum ilk kez o zaman dikte edildi.

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