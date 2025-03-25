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        Haberler Bilgi Ekonomi Yaşlı ve engelli aylığı bayramdan önce yatar mı? 2025 Nisan Yaşlı ve engelli aylığı bayram nedeniyle erken ödenecek mi, maaş erkene çekilecek mi?

        Nisan ayı yaşlı ve engelli aylığı Ramazan Bayramından önce yatar mı?

        Her ay düzenli olarak yatırılan yaşlı ve engelli maaşının sonuncusu 10 Mart günü hesaplara geçti. Mart ayı için hak sahiplerine toplamda 6,2 milyar lira ödendi. Şimdi ise vatandaşlar Nisan ödemelerinin Ramazan Bayramı nedeniyle erken yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki, Nisan yaşlı ve engelli maaşı bayramdan önce yatar mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:01
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine her ay yatırılan yaşlı ve engelli aylığı Nisan ödemeleri beklenirken, vatandaşlar Ramazan Bayramı nedeniyle ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceğini araştırıyor. Peki, yaşlı ve engelli aylığı bayramdan önce yatar mı?

        • 2

          2025 NİSAN YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 Mart günü yaşlı ve engelli aylıklarını yatırdı. Ancak 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle, bu ay için ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Bakanlıktan konu hakkında bir açıklama gelmedi.

        • 3

          2025 MART AYINDA 6,2 MİLYAR TL ÖDENDİ

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

        • 4

          YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI

          Aşağıdaki linkten e-Devlet üzerinden yaşlı ve engelli maaşınızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

          YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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