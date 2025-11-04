Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadının şüpheli ölümü! | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadının şüpheli ölümü!

        Eskişehir'de 69 yaşındaki Safiye Yarbil evinde ölü bulundu. Yaşlı kadının boğazında bıçak yarası olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:56 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:56
        Yaşlı kadının şüpheli ölümü!
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde boğazında bıçak yarası olduğu tespit edilen bir kadın evinde ölü bulundu.

        AA'da yer alan habere göre ilçede 2 katlı bir binanın birinci katında yaşayan Safiye Yarbil'in (69) özel gereksinimli oğlu U.Y. (44), komşularına giderek annesinin yerde hareketsiz yattığını söyledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bunun üzerine komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, boğazında bıçak yarası bulunan Yarbil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Yarbil'in cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraflar: İHA

        #Son dakika haberler
