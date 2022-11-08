Yaşlı kadına kabusu yaşattı!

İHA

Adana’da yaşlı kadını takip edip ağzını eliyle kapatıp içinde cep telefonu ve 200 lira olan cüzdanı gasp eden zanlı tutuklanırken, o anlarda güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Evine dönen Gülüzar A. (72), sokakta yürüdüğü sırada arkasından bir kişi yaklaştı. Şüpheli, kadının kolundaki çantayı almaya çalıştı. Direnip, bağırarak yardım isteyen kadının ağzını eliyle kapatan şüpheli, çantayı aldıktan sonra kaçtı. O anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin yardımına koştuğu Gülüzar A.’nın ihbarıyla, olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin ‘hırsızlık’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Ali Han Kavuzlu (27) olduğunu tespit etti. Toros Mahallesi’ne gittiği saptanan şüpheli, sokakta yürüdüğü sırada yakalandı. Şüphelinin, içinden 200 TL aldığı çantayı da sokaktaki bir çöp konteynerine attığı belirlendi.

Emniyete götürülen Kavuzlu, parayı harcadığını, cep telefonunu da yakalanmamak için almadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Han Kavuzlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.