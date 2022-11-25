Yaşlı kadın yangında can verdi

İHA

İzmir'de, binanın zemin katında çıkan yangında Senar Karaşahinoğlu (59) hayatını kaybetti.

Yangın, Balçova ilçesi Eğitim Mahallesi İhsan Sungur Sokak'taki 3 katlı bir binanın zemin katındaki dairede çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye personeli, yangına hemen müdahale ederek söndürdü.

Eve giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Senar Karaşahinoğlu'nun (59) cansız bedeni ile karşılaştı. Karaşahinoğlu'nun cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.