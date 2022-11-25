Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadın yangında can verdi

İzmir'de çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

İzmir'de, üç katlı binanın zemin katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Eve giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı

Giriş: 25.11.2022 - 12:37 | Güncelleme: ABONE OL
Yaşlı kadın yangında can verdi
Yaşlı kadın yangında can verdi
0:00 / 0:00
İHA

İzmir'de, binanın zemin katında çıkan yangında Senar Karaşahinoğlu (59) hayatını kaybetti.

Yangın, Balçova ilçesi Eğitim Mahallesi İhsan Sungur Sokak'taki 3 katlı bir binanın zemin katındaki dairede çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye personeli, yangına hemen müdahale ederek söndürdü.

Eve giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Senar Karaşahinoğlu'nun (59) cansız bedeni ile karşılaştı. Karaşahinoğlu'nun cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Batman'da feci yangın! 55 küçükbaş hayvan öldü
Batman'da feci yangın! 55 küçükbaş hayvan öldü
Düzce'de ağır hasarlı 71 bina acil yıkılacak
Düzce'de ağır hasarlı 71 bina acil yıkılacak
Hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekova'daki Nehil Sazlığı 3 gündür alev alev yanıyor
Yüksekova'daki Nehil Sazlığı 3 gündür alev alev yanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.