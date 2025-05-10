Yalnız yaşayan yaşlı kadın 4'üncü kattan düştü
Samsun'da yalnız yaşayan yaşlı kadın, apartmanın 4'üncü katındaki evinden düştü
Samsun'un Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi Gazi Ünsal Ertekin Sokak üzerindeki bir apartmanda saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, binanın 4'üncü katındaki dairede tek başına yaşayan L.Y. (68), henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
L.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.