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        Yaşlı çiftten acı haber!

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde acı bir olay yaşandı. İlçede sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:24 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:24
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        Yaşlı çiftten acı haber!
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, ilçede 2 katlı evin birinci katında yaşandı. Cemile (63) ile eşi Mehmet Başar'dan (72) haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

        İncelemelerin ardından çiftin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin çocukları ile yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

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