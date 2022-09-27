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Ümraniye'de 70 yaşındaki ev sahibi ile kiracı arasında zam kavgası kamerada

İstanbul Ümraniye'de kirayı az bulan ev sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, darp edilen kiracı elinden yaralandı

27.09.2022 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
Yaşlı adam kira tartışmasında kiracısını darp etti!
Yaşlı adam kira tartışmasında kiracısını darp etti!
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İHA

Ümraniye’de ev kirasını az bulan ev sahibi kiraya zam yapmak isteyince kavga çıktı.

İHA'nın haberine göre olayda ev sahibi Naci G. (70), 7 yıldır kiracı olan Halil İbrahim Karatürk’ten (35) kira için zam talep etti.

Karatürk bu fiyatı karşılayamayacağını söyleyince de tartışma çıktı. Olayın üstüne Halil İbrahim Karatürk ev sahibinin hesabına 3 bin TL para yatırdı. Yatırılan parayı az bulan ev sahibi Naci G., kiracısı olduğu Halil İbrahim Karatürk’ün dairesine giderek sözlü ve fiziksel tacizde bulundu.

KİRACI DARP RAPORU ALDI

Karatürk’ün kapıyı açması sonucu, Naci G., tehdit ve hakaretler savurarak Karatürk’e saldırdı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çıkan arbede sonrasında Karatürk elinden yaralandı.

Olayın ardından apartman sakinleri ev sahibi Naci G. ve kiracı Halil İbrahim Karatürk'ün arasına girerek kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Olay sonrası Karatürk darp raporu aldı.

Olay ile ilgili konuşan Halil İbrahim Karatürk, "Evimizde huzurlu bir şekilde oturamıyoruz, bizi ölümle tehdit ediyor. Devletin belirlediği yüzdenin üstünde bir para yatırmama rağmen kapıma zorla gelip eşimin ve çocuğumun önünde ağza alınmayacak küfür ve hakaretler savurarak bana saldırdı. Kiracılar olarak zor durumdayız" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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