Halle Berry (54)

54 yaşında olmasına rağmen 30'larında gösteren ünlü oyuncunun gençlik sırrı elbette spor... Güzelliğini fitness'a yogaya ve meditasyona borçlu olan yıldız "Bana göre atletik ve fit olmak aynı zamanda esnemek ve nefes almakla ilgili. Her şey düşünce şeklinizi değiştirmekle başlıyor. Motive olmak zor ama çalışmanıza eğlence katarsanız her şey eğlenceli bir hal alıyor" diyor. Berry de kemik suyunu rutininden eksik etmiyor.