Yaser isminin anlamı nedir? Yaser ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Yaser isminin analizi
Yeni bebek heyecanı yaşayan insanların sık şekilde isim analizi yapması mümkündür. Çünkü hamilelik süreci başlı başına heyecanlı bir süreçtir ve bu süreçte cinsiyet öğrenmeden sonra en fazla üzerine düşünülen konu isimdir. Yaser adı ise söz konusu sürede erkek bebek ebeveynlerinin değerlendirdiği isimler arasında baş sıradadır. Peki Yaser ne demek? Detaylar aşağıda…
Günümüzde erkek çocuklarına yoğun olarak verilen Yaser ismi, olumlu anlamıyla bereketten hoşlanan ebeveynlerin favorisidir. Alışılmışın dışında ve çok duyulmadık bir isim olsa da esasında bazı kişiler tarafından baş sıraya alınır ve olumlu anlamıyla birçok ismin önüne geçer. Peki Yaser Kur’an’da geçiyor mu? İşte cevabı…
YASER İSMİNİN ANLAMI
Yaser isminin anlamı “bolluk” şeklindedir. Diğer anlamlar ise aşağıda verilmiştir;
Ülkemizde bu isim yaygın olmasa da tahmini olarak 2.894 kişiye hayat vermiştir. Ayrıca İstanbul’da bu ismi taşıyan 683, İzmir’de 72, Ankara’da ise 195 kişi vardır.
Bu insanların olumlu özelliklerinden bazıları; titiz ve düzenli olmaları, yaptıkları işe önem vermeleri, takdir görmeleri, amacına düşkün olmaları, sabırlı yapıları ve analitik düşünmeleridir. Olumsuz özellikleri arasında ise eleştiriden hoşlanmayan ve aşırı hırslı özellikler bulunur. Ayrıca geri planda kalmayan ve fikrini karşı tarafa kabul ettirmek için istekli olan bir yapıları vardır. Ancak yine de sevdiklerine karşı çok sevecen ve yardımsever olurlar.
YASER KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?
Birçok anne baba için Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler önceliklidir. Yaser adının kökeninin Arapça olması, ebeveynlerin bu ismin Kur’an da yer alıp almadığını merak etmesini sağlar. “Yaser Kur’an’da geçiyor mu?” sorusunun cevabı “Hayır” şeklindedir. Buna rağmen mana güzelliğiyle çocuklara verilmesi caiz kabul edilmiştir. Yani Yaser, caiz olmayan isimler arasında değildir.
YASER İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?
Peki Yaser isminin analizi nedir? Bu isme sahip olan insanlarda belli başlı bazı özellikler vardır. Ancak isim analizleri, özelliklerine doğrudan etki eden faktörlerin başındadır. İşte Yaser adının harf analizi;
YASER ADININ ÖZELLİKLERİ NELER?
YASER ADININ NUMEROLOJİSİ
Yaser isminde yer alan harflerin numerolojisi, alfabede karşılık gelen sıra numaraların toplamıyla ifade edilir. Buna göre;
TOPLAM: 78
78 sayısı, numeroloji alanında spiritüel arayışa karşılık gelir. Derin düşünme, analiz, içsel bilgi ve manevi büyüme bu sayının konusudur. Başarı, maddi refah ve güç de bu alana dâhildir.