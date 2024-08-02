Yaser isminin anlamı nedir? Yaser ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Yaser isminin analizi

Günümüzde erkek çocuklarına yoğun olarak verilen Yaser ismi, olumlu anlamıyla bereketten hoşlanan ebeveynlerin favorisidir. Alışılmışın dışında ve çok duyulmadık bir isim olsa da esasında bazı kişiler tarafından baş sıraya alınır ve olumlu anlamıyla birçok ismin önüne geçer. Peki Yaser Kur’an’da geçiyor mu? İşte cevabı…

YASER İSMİNİN ANLAMI

Yaser isminin anlamı “bolluk” şeklindedir. Diğer anlamlar ise aşağıda verilmiştir;

Zenginlik

Varlık

Bereket

Kolay

Rahat

Ülkemizde bu isim yaygın olmasa da tahmini olarak 2.894 kişiye hayat vermiştir. Ayrıca İstanbul’da bu ismi taşıyan 683, İzmir’de 72, Ankara’da ise 195 kişi vardır.

Bu insanların olumlu özelliklerinden bazıları; titiz ve düzenli olmaları, yaptıkları işe önem vermeleri, takdir görmeleri, amacına düşkün olmaları, sabırlı yapıları ve analitik düşünmeleridir. Olumsuz özellikleri arasında ise eleştiriden hoşlanmayan ve aşırı hırslı özellikler bulunur. Ayrıca geri planda kalmayan ve fikrini karşı tarafa kabul ettirmek için istekli olan bir yapıları vardır. Ancak yine de sevdiklerine karşı çok sevecen ve yardımsever olurlar.