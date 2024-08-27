Yasemin Yürük'ün yalnız tatili
Tek başına Bodrum'da tatil yapan Yasemin Yürük, konakladığı bir otelin plajında görüntülendi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Yürük, tek başına Bodrum'da tatil yapıyor.
Konakladığı bir otelin plajında görüntülenen Yasemin Yürük, güneşin keyfini çıkardı.
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Beyaz bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Yürük, bir ara sıcaktan bunalınca denize girdi.
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Bir süre Ege'nin sularında serinleyen Yasemin Yürük, daha sonra duş alıp şezlonguna geri döndü.
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Vaktini şezlongda kitap okuyarak değerlendiren Yasemin Yürük'ün o anları objektiflere böyle yansıdı.