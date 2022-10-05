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Yasemin Szawlowski kimdir, hangi dizilerde yer aldı? Yasemin Szawlowski kaç yaşında, nereli? Boran Kuzum ve Yasemin Szawlowski

Yasemin Szawlowski kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

Oyuncu Boran Kuzum ile ilişki yaşayan Yasemin Szawlowski’nin kim olduğu ve neler yaptığı merak konusu oldu. 29 Eylül 1992 yılında Londra’da dünyaya gelen Szawlowski’nin hayatına dair detaylar araştırılıyor. İşte Yasemin Szawlowski’nin hayatı, kariyeri ve daha fazlası…

05.10.2022 - 17:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • BABASI POLONYA ASILLI İNGİLİZ

    Londra doğumlu olan Yasemin Szawlowski 3 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul’a gelmiştir. Daha sonra Türkçe öğrenebilmesi için anneannesi ile vakit geçirmeye başladı.

    Yasemin Szawlowski’nin annesi Türk, babası ise Polonya asıllı İngiliz’dir.

  • BALE EĞİTİMİ ALDI

    Szawlowski henüz 6 yaşındayken izlediği bale gösterisine hayran kalmış ve böylece kendisini bale derslerine vermiştir. 

    İlerleyen yıllarda Atatürk Kültür Merkezi Çocuk Balesi bölümünde sözleşmeli danşçı olarak eğitimine devam etti. 13 yıl boyunca bale, opera ve çocuk oyunlarında yer alan Yasemin Szawlowski daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünü bitirdi.

  • TİYATRO BÖLÜMÜ OKUYOR

    Aynı zamanda sinema ve tiyatroya ilgi duyan Szawlowski konservatuvarın Tiyatro bölümünde okuyor.

  • DAHA ÖNCE ROL ALDIĞI DİZİLER

    Yasemin Szawlowski “Büyük Sürgün Kafkasya, Vatanım Sensin, Mucize Doktor, Pera Palas’ta Gece Yarısı gibi dizilerde rol almıştır.

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