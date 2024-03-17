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        Haberler Magazin Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerinin odasını ilk kez gösterdi - Magazin haberleri

        Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin odasını ilk kez gösterdi

        Eşi İdo Tatlıses ile 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşan çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli, oğullarının odasını ilk kez gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:59
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          2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı. İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan çift, erkek bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti.

        • 2

          İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını almıştı. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

        • 3

          Özel bir hastanede dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel'in kalbinde bir sorun olduğu ve ameliyat edildiği haberi korkutmuştu ama ilerleyen günlerde taburcu edilen minik bebek evine kavuşmuştu.

        • 4

          ODALARINI İLK KEZ GÖSTERDİ

          Zaman zaman sosyal medya hesabından annelik deneyimi ve bebekleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in odasını gezdirdi.

        • 5

          Bebeklerinin yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Yasemin Şefkatli, oğullarının odasını tüm detaylarıyla kameraya aldı.

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          OĞULLARI İÇİN OYUN ALANINI UNUTMADI

          İkizleri için fazlalıklardan uzak, ferah ve sade bir oda dizayn eden Yasemin Şefkatli, ayrıca bebekleri ayaklanınca oynayacakları oyun alanlarını da düşünmüş ve onlar için ayrı bir alan oluşturduğunu aktardı.

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