Yasemin Şefkatli: Güzel haber aldık
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin kalp problemi yaşayan oğulları İbrahim Ayel'den sevindirici haber geldi. Yasemin Şefkatli, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın" diyerek, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini paylaştı
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmişti.
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Çift, geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebek beklediklerini duyurmuş, 22 Ocak'ta oğulları dünyaya gelmişti. Bebeklerden biri İbrahim Ayel, diğeri ise Sinan Emir olarak isimlendirilmişti.
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Doğum sonrası İbrahim Ayel, kalbindeki sorun nedeniyle bir ameliyat geçirmişti. İdo Tatlıses, oğlu İbrahim Ayel’in sağlık durumu için dua istemişti.
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Çift, İbrahim Ayel'in ikinci bir operasyon geçireceğini duyurmuş ve Yasemin Şefkatli, sevenlerinden tekrar dua talep etmişti.
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Son olarak, Yasemin Şefkatli sosyal medyada yaptığı yeni bir paylaşımda, İbrahim Ayel’in sağlık durumu hakkında sevindirici haberler aldıklarını belirtti.
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"ALLAH KİMSEYİ EVLADIYLA SINAMASIN"
Şefkatli, "Bugün Ayelikom için güzel haberler aldık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Hadi bitti gitti diyelim" diyerek, oğlunun sağlığının iyiye gittiğini müjdeledi.
Fotoğraflar: Instagram
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