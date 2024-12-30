Yasemin Şefkatli'den 2024'e veda
2024'e veda eden Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından paylaştı; "Teşekkürler 2024"
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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlenmiş ve Ocak 2024'te ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
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İkiz oğulları dünyaya gelen ünlü çift, bebeklerinden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.
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İbrahim Ayel, kalbindeki bir sorun nedeniyle bir ameliyat geçirmişti. Geçtiğimiz günlerde Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında sevindirici haberler aldıklarını duyurmuştu.
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Yasemin Şefkatli, 2024'te eşi ve oğullarıyla birlikte çekildikleri kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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2024'e veda eden Yasemin Şefkatli, bu paylaşımlarına "Teşekkürler 2024" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram