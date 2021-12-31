Oyuncu ve yönetmen Yasemin Sakallıoğlu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuklarından biri oldu. O Ses Türkiye programında jüri karşısında şampiyonluk yarışına katılacak olan Yasemin Sakallıoğlu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi, hayatı, dizileri ve filmleri araştırılıyor. İşte Yasemin Sakallıoğlu kimdir sorusunun cevabı ve hakkında merak edilenler...

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Ünlü oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ailesinde üç kardeşin en küçüğü olan Yasemin Sakallıoğlu'nun bebeklik ve çocukluk dönemleri Rize’de geçti. 6 yaşına kadar Rize'de yaşayan Yasemin Sakallıoğlu, 6 yaşından sonra İstanbul’a geldi. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başlayan Yasemin Sakallıoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde kaydoldu ve eğitimini burada tamamladı.





2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olan Yasemin Sakallıoğlu, Şahan Gökbakar önderliğinde Zengo isminde ilk Sinema filmini çekti.

YASEMİN SAKALLIOĞLU EVLİ Mİ?

Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde tanıştığı Burak Yırtar ile nikah masasına oturdu.

YASEMİN SAKALLIOĞLU DİZİLERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

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