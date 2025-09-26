Yasemin Ergene, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor
Geçtiğimiz haftalarda İzzet Özilhan ile evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, sosyal medyada paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor
Oyuncu Yasemin Ergene, iş adamı İzzet Özilhan ile 14 yıl süren evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı.
Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından 'Özilhan' soyadını kaldıran Yasemin Ergene, kısa süre sonra evlilik sürecinde sıkıntılar yaşadığı iddia edilen kayınvalidesi Emine Özilhan'ı da takipten çıkardı.
Boşanmanın ardından moral depolamak isteyen Yasemin Ergene, yakın arkadaşlarıyla birlikte yurt dışına çıkarak Prag'a gitmişti.
Yasemin Ergene, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.
Kahverengi straplez korse üstü, dumanlı nude dantelden yapılmış uzun, katmanlı eteği ve altın rengi çantasıyla şıklığını tamamlayan Yasemin Ergene, görünümüyle takipçilerinden beğeni topladı.
Fotoğraflar: Instagram