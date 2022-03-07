Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre 25 yaşındaki Avrupa şampiyonu milli atlet, parkuru 27:24'lük derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Son metrelerde farkı kapatan Kenyalı rakibi Eva Cherono'ya foto finişte üstünlük sağlayan Yasemin, yarışın galibi olmayı bildi.

Etiyopyalı Likina Ayel ise 28:15 ile üçüncü sırada finişi gördü.