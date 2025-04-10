Yasemin Adar'dan gümüş madalya!

Milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo mücadelesinde gümüş madalya kazandı.

Başkent Bratislava'daki şampiyonanın dördüncü gününde Yasemin, finalde Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı.

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Günün son maçında rakibine 6-0 yenilen Yasemin, 8'inci kez Avrupa şampiyonu olma şansını değerlendiremedi.

Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında altın madalya aldı.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olan Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde ayrıca 2017 ve 2022'de olmak üzere 2 dünya şampiyonluğu elde etti. REKLAM Kadın milli güreşçiler, 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda günü 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Yasemin'in yanı sıra Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ve Bediha Gün (59 kilo) gümüş, Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) bronz madalya aldı.

Şampiyonada yarın kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erecek. Milli güreşçilerden Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo) ve Nesrin Baş (72 kilo) altın madalya için mindere gelecek. Zeynep Yetgil (53 kilo) bronz madalya, Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ise repesaj müsabakası yapacak. Organizasyonda yarın ayrıca grekoromen stilde karşılaşmalar başlayacak. 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler gerçekleştirilecek.

AKTİF SPORCULUK HAYATINA NOKTA KOYDU Slovakya’nın Bratislava kentinde 7 Nisan 2025 tarihinde başlayan Büyük Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit, final maçında dünya üç numarası Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva karşısında maçı 6-0 kaybetmesinin ardından güreşi bıraktığını açıkladı. Maç sonu minderde ayakkabılarını çıkaran Yiğit, sporu bırakmış oldu. Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Şampiyonaları'nda 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında altın madalya kazandı. Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olan Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde ayrıca 2017 ve 2022'de olmak üzere 2 dünya şampiyonluğu elde etmişti. Türk güreşi son iki yılda üç ağır sıklet sporcusunu kaybetti. Taha Akgül (11), Rıza Kayaalp (12) daha önce güreşi bıraktıklarını açıklamışlardı. Avrupa Şampiyonası'nda 8’inci şampiyonluğu kaybeden Yasemin Adar Yiğit’te sporu bıraktığını açıklamış oldu.