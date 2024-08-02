Yaşar isminin anlamı nedir? Yaşar ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Yaşar isminin analizi

Türkçe kökenli Yaşar adının birçok öne çıkan anlamı vardır. Söylenişinden anlaşıldığı üzere uzun ömürle ilişkilendirilen bir isim olan Yaşar, canlılık ve enerji anlamlarıyla birçok ebeveynin favorisidir. Pozitif yaşam enerjisi ve uzun ömürle ilişkilendirilen Yaşar adının İslam dini açısından yeri nasıldır? İsim analizi var mı? Karakter özellikleri neler? Detaylar yazının devamında…

YAŞAR İSMİNİN ANLAMI

Yaşar isminin anlamı için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz;

Hayat dolu olmak

Uzun ömürlü olmak

Canlı, enerjik

Pozitif yaşam enerjisi

Hayatı dolu dolu yaşama

Doğan kuşu gibi erkek olan

Kahraman

Yiğit

Yaşar adı, doğan bebeğin uzun ömürlü olması için özenle konulur. Ülkemizde en çok kullanılan 63 isim olduğu bilinir. Türkiye için istatistikler aşağıda sıralanmıştır;

Türkiye geneli: 158.396 kişi,

İstanbul: 24.631 kişi,

Ankara: 9.433 kişi,

İzmir: 8.528 kişi,

Samsun: 60.038 kişi,

Zonguldak: 2.542 kişi,

Uşak: 2.124 kişi.

Yaşar adına sahip olan insanların çevresi oldukça geniştir. Ancak az sayıda insanı dost olarak görürler. Ayrıca romantik ilişkilerde tam bir sadık âşık olurlar. Sevdikleri insana ölesiye bağlanır ve duygusal yapılarıyla o insanı mutlu etmek için en romantik yanlarını gösterirler. Ayrıca hayal gücü yüksek ve yaratıcılıkta sınır tanımayan insanlardır.