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        Haberler Bilgi Yaşam Yaşar isminin anlamı nedir? Yaşar ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Yaşar isminin analizi

        Yaşar isminin anlamı nedir? Yaşar ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Yaşar isminin analizi

        Bebeğinizi kucağınıza almaya sayılı günler kala isim araştırmasına girmiş olabilirsiniz. Ona vereceğiniz ismin özel olması, hayırlı anlamlara sahip olması, iyi bir analizinin olması ve Kur'an'da geçmesi sizin için önemli olabilir. Bu noktada karşınıza Yaşar adı çıkmışsa ve bu soruların yanıtını merak ediyorsanız yazıyı inceleyebilirsiniz. İşte "Yaşar ne demek?" sorusunun cevabı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 10:47 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:47
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        Yaşar isminin anlamı nedir?
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        Türkçe kökenli Yaşar adının birçok öne çıkan anlamı vardır. Söylenişinden anlaşıldığı üzere uzun ömürle ilişkilendirilen bir isim olan Yaşar, canlılık ve enerji anlamlarıyla birçok ebeveynin favorisidir. Pozitif yaşam enerjisi ve uzun ömürle ilişkilendirilen Yaşar adının İslam dini açısından yeri nasıldır? İsim analizi var mı? Karakter özellikleri neler? Detaylar yazının devamında…

        YAŞAR İSMİNİN ANLAMI

        Yaşar isminin anlamı için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz;

        • Hayat dolu olmak
        • Uzun ömürlü olmak
        • Canlı, enerjik
        • Pozitif yaşam enerjisi
        • Hayatı dolu dolu yaşama
        • Doğan kuşu gibi erkek olan
        • Kahraman
        • Yiğit

        Yaşar adı, doğan bebeğin uzun ömürlü olması için özenle konulur. Ülkemizde en çok kullanılan 63 isim olduğu bilinir. Türkiye için istatistikler aşağıda sıralanmıştır;

        • Türkiye geneli: 158.396 kişi,
        • İstanbul: 24.631 kişi,
        • Ankara: 9.433 kişi,
        • İzmir: 8.528 kişi,
        • Samsun: 60.038 kişi,
        • Zonguldak: 2.542 kişi,
        • Uşak: 2.124 kişi.

        Yaşar adına sahip olan insanların çevresi oldukça geniştir. Ancak az sayıda insanı dost olarak görürler. Ayrıca romantik ilişkilerde tam bir sadık âşık olurlar. Sevdikleri insana ölesiye bağlanır ve duygusal yapılarıyla o insanı mutlu etmek için en romantik yanlarını gösterirler. Ayrıca hayal gücü yüksek ve yaratıcılıkta sınır tanımayan insanlardır.

        YAŞAR KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun isminin İslam dini gereklerine ve değerlerine uygun olmasını da beklersiniz. Bu noktada aklınızdan “Yaşar Kur’an’da geçiyor mu?” sorusu geçiyor olabilir. Ancak Yaşar adı, olumlu anlama sahip Türkçe kökenli bir isimdir. Yani Arapça metinlerde geçmediği gibi Kur’an-ı Kerim içinde de doğrudan yer almaz. Ancak bu, Yaşar adının caiz olmadığını ifade etmez. Yaşar ismi, caiz olan isimler listesindedir. Olumlu anlamıyla öne çıkmış bu ismi çocuğunuza vererek hayırlı bir geleceğe sahip olmasını destekleyebilirsiniz.

        YAŞAR İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

        Peki Yaşar isminin analizi nedir? Yaşar adı, tıpkı diğer isimlerde olduğu gibi harf analizine sahiptir. Analize aşağıdan ulaşabilirsiniz;

        • Y: Olaylara iyi taraflarından bakma özellikleri sayesinde birçok alanda başarıyı yakalarlar. İnsanları dinlemeden yargılama eğilimlerini törpülemeleri durumunda hayatın meyvelerini birer birer almaları olasıdır.
        • A: Liderlik vasfı yüksek olan Yaşar isimli kişiler, bir ortamda kolayca fikirlerini kabul ettirebilecek iletişim becerilerine sahiptir.
        • Ş: Kültürlü yapıdaki bu insanlar, sosyal ilişkilerini başarılı bir şekilde yürütebilir. Ortamlarda nasıl iletişim kurabileceklerini bilir, nerede ne söyleyeceklerini düşünerek tartar ve görgülü tavırlarıyla insanları kendilerine hayran bırakırlar.
        • A: Sakin yapıdaki kişilikleri sayesinde hızlıca çözüm üretebilirler. Herhangi bir olumsuzluk karşısında panik yapmadan düşünür ve kararlarını akıllıca alırlar.
        • R: Uyumlu ve dengeli kişilikleri, hemen hemen her ortamda kolayca fark edilmelerini anlatır. Etraflarındaki insanlar onlara çokça saygı duyar ve neşeli yapılarıyla birçok kişiyi kendilerine hayran bırakırlar. Bu özellik, zaman zaman yüksek tereddütü de anlatır.

        YAŞAR ADININ NUMEROLOJİSİ

        Numeroloji, birçok kişi için harf analizinden daha önemlidir. Yaşar isminin numerolojisi ise aşağıda verilmiştir;

        • Y: yirmi sekiz
        • A: bir
        • Ş: yirmi üç
        • A: bir
        • R: yirmi bir

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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