Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Yaşar Alptekin dede oldu - Magazin haberleri

Yaşar Alptekin dede oldu

Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin doğum yaptı. Ayris Alptekin kızına 'Maya' adını verdi

Giriş: 10.11.2022 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    80'li yılların başında profesyonel olarak dans eden, ardından da podyum dünyasına adım atarak mankenlik yapan Yaşar Alptekin'in, Nilgün Altınyayla ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayris Alptekin anne oldu.

  • Kendisi gibi yönetmenlik yapan Ahmet Emre Tanyıldız ile evli olan Ayris Alptekin, bir kız bebek dünyaya getirdi.

    Çift, bebeklerine 'Maya' ismini verdi.

  • "DEDE OLMAK DAHA GÜZELMİŞ"

    Mutluluğunu dile getiren 60 yaşındaki Yaşar Alptekin, "Baba olmak güzel ama dede olmak daha güzelmiş. Allah isteyen herkese nasip etsin." dedi.

  • Yaşar Alptekin'in ikinci kez evlendiği eşi eşi Nilgün Altınyayla, akciğer kanseri nedeniyle 2 Aralık 2020'de vefat etmişti.

  • Yaşar Alptekin geçtiğimiz aylarda Habertürk'ten Aytekin Teker'e konuşmuştu...

    80'li yılların başında profesyonel olarak dans eden ve ödülleri bulunan Yaşar Alptekin, o dönemki sevgilisinin ısrarlı çabaları sonucunda mankenlik ajansına kayıt oldu. 1985 yılında ise 'Fotoroman Kralı' seçildi. Kısa süre içerisinde podyumların ve yapımcıların gözde ismi haline geldi. 60'a yakın filmde ve pek çok dizide boy gösterdi. Yasemin Evcim ile rol aldığı 'Lambada' filmiyle akıllara kazındı. Şöhret ona çok hızlı bir hayat yaşattı. Yaklaşık 20 yıl önce ise radikal bir kararla bambaşka bir yaşam sürmeye başladı. Ailesi onu psikoloğa bile götürmek istedi. Kimi 'Meczup', kimi de 'deli' dedi. O ise, bataklıktan kurtulduğunu söylüyor. Geçmişinden pişman olmadığını ifade eden Alptekin, "Bugünkü aklım olsaydı dün yaptıklarımı yapmazdım, ama dün yaptıklarımı yapmasaydım bugünkü aklım olmazdı." diyor. Bir dönemin ünlü ismi ile İstanbul'daki evinde buluştuk...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.