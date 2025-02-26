Yaşama Tutunan Patiler Derneği davasında 14 kişiye 7 yıl hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek, mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna göre yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8’i, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Dernek Başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet Kılıç ve ‘Papağan Evi’ isimli dükkanın sahibi Ertan Işık, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sokak hayvanlarının sağlık, mama ve barınma gibi ihtiyaçlarının giderilmesi için bağışlanan paraları kişisel harcamaları için kullandıkları tespit edilen Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ve kardeşi Demet Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, sanıkların elde edilen geliri mama şirketlerinde sahte fatura düzenleyerek akladıkları belirtildi. Sanıkların bu şekilde kamuyu zarara uğrattıkları tespitine yer verildi.

"SAHTE MAMA FATURASI DÜZENLENDİ"

Başsavcılığın talebi üzerine Yaşama Tutunan Patiler Derneği’nin hesap hareketleri, Sayıştay denetçileri ve dernek denetçilerinden oluşan bilirkişi tarafından incelendi. Buna göre hazırlanan raporda, derneğe ait hesap hareketlerinde şüphe bulunduğu, bazı nakit ve transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı belirtildi. Raporda, para transferlerinin dernek üyeleri arasında çeşitli işlemlerinin ardından dernek başkanı Buket Özgünlü ve ailesinin hesaplarına aktarıldığı anlatıldı. Ayrıca sanıkların ‘bağış’ adı altında gelen paralarla haksız mal edindiği ve dernek hesabından çekilen paraların sanıkların banka hesaplarına aktarıldığı bilgisine yer verildi. Başkan yardımcısı Demet Kılıç’ın, dernek hesabından 6 milyon 621 bin lira çektiği ve bunu Buket Özgünlü ile sanık Evren Kılıç’ın hesaplarına aktardığı anlatılan iddianamede, 62 mama faturası düzenlenerek, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Buket Özgünlü’nün firari eşi Tuna Boyacı’nın hesabına 865 bin lira gönderildiği ifade edildi.

"TOPLAM 18 MİLYON 627 BİN TL ZARARA UĞRATILDI" İddianamede, diğer sanık Ertan Işık’ın 2021 ile 2024 yılları arasında dernek adına içeriği ‘kedi ve köpek maması’ olan toplam 5 milyon 558 bin lira bedelli 170 adet sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Herhangi bir mama alım satımı olmamasına rağmen, miktarın dernek hesabından sanık Ertan Işık’ın hesabına havale edildiği anlatılan iddianamede, 5 milyon 558 bin liranın sanıkların hesaplarına gönderildiği belirtildi. Derneğin toplamda 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğratıldığı aktarıldı. Buna göre sanıklar; Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet Kılıç, Demet Kılıç’ın eşi Evren Kılıç, Buket Özgünlü’nün kız kardeşi Tuğçe Soysal, annesi Fatma Özgünlü, babası Cemal Özgünlü, Aleyna Nur Sarıoğlu, Alev Erçetin, Aynur Temel, Birkan Soysal, Ertan Işık, Rüya Bilgi, Tuğba Törüsel ve Yosma Bilgi hakkında, ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan 7’şer yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara 69’uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.