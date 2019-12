Yasak Elma 59. son bölümünde yine heyecan ve entrika çok yüksekti. Her bölümde dengelerin yeniden kurulduğu Yasak Elma'da Yiğit'in isteğiyle Ender ile Kaya evlendi. Bu tutum Yiğit'in yumuşamasında etkili oldu. Şirtkettede adeta taht oyunları oynanıyor. Nadir, Ender, Şahika ve Halit... her an dengelerin değiştiği dizide kazanan kim olacak? Şahika'nın Ender'i tehdit ederek giriştiği yeni oyun, dizinin yeni bölüm fragmanından anlaşıldığı kadarıyla tamamen ters tepecek. Yasak Elma ile ilgili detaylar haberimzide.

YASAK ELMA 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 59. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın dönüşü Yıldız ve Halit’in arasının açılmasına neden olur.

Nadir ve Ender, Şahika’yı göndermek için ellerinden geleni yaparlarken, Yıldız oldukça tedirgindir. Şahika’nın ise, gelmesinin ardında bambaşka bir planı vardır.