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        Haberler Gündem Güncel 'Yasak' dinlemedi! Canını zor kurtardı | Son dakika haberleri

        'Yasak' dinlemedi! Canını zor kurtardı

        Antalya'da 51 yaşındaki Hüsamettin Ç. atlamanın yasak olduğu kayalıklardan atladı, kayalıklara çarparak yaralandı. Hüsamettin Ç., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 22:57 Güncelleme: 22.09.2024 - 22:57
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        'Yasak' dinlemedi! Canını zor kurtardı
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        Antalya'da halk plajında yüzen Hüsamettin Ç. (51), atlamanın 'yasak' olduğu kayalıklardan dengesini kaybedip, denize düştü. Kayalıklara başını ve vücudunu çarpan Hüsamettin Ç., yaralandı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi Mermerli Halk Plajı'nda meydana geldi. Plaja yüzmek için gelen Hüsamettin Ç., denizde bulunan ve atlamanın 'yasak' olduğu kayalıklardan atlamaya başladı.

        KAYALIKLARA ÇARPARAK BİLİNCİNİ KAYBETTİ

        Bir süre denizde yüzen Hüsamettin Ç., yine atlamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikten iki kayalığın arasına düştü. Başını ve vücudunun çeşitli bölgelerini kayalıklara çarpan Hüsamettin Ç., bilincini kaybetti.

        Plajın cankurtaranları, Hüsamettin Ç.'yi düştüğü yerden çıkartarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüsamettin Ç.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale plajda yapıldı. Hüsamettin Ç., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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