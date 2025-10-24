Yasa dışı bahis soruşturmasında 17 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçuna ilişkin 24 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerin tamamı tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 17 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

Firari 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" iddiasına ilişkin yapılan araştırmalarda, 2023'te "www.paribahis849.com" sitesinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira para gönderildiği belirtilmişti.

Açıklamada, alınan MASAK raporları, HTS ile suç kayıtları Paribu Teknoloji AŞ, BN Teknoloji AŞ, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ, Papara Elektronik Para AŞ'ye yönelik araştırmalar neticesinde, 14 ve 9 kişilik iki grubun suça iştirak ettikleri ifade edilmişti.

Bunlardan 14 kişilik grubun işlem hacminin 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 lira, 9 kişilik grubun hacminin 785 milyon 644 bin 932 lira olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca bir kişinin de işlem hacminin 394 milyon 104 bin 980 lira, tüm şüphelilerin ise toplam hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu kaydedilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonel faaliyet kapsamında tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı, arama ve el koyma işlemi yapıldığı bildirilmişti. Açıklamada, "Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençlerimiz olduğu da ayrıca dikkate alındığında, devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir." denilmişti. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.