Yasa dışı bahis dolandırıcılarına hapis cezası

DHA

Ankara'da özel bir hastanenin danışma bölümünde çalışan Akif Ada'yı (39), yasa dışı bahis sitesinden yüklü miktarda para kazandığını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen İbrahim Eski ile olaya karıştığı belirlenen Muhammet Öztepe ve İbrahim Aysan'a 5'er yıl hapis ile 21 bin 240'ar lira adli para cezası verildi.

Ankara'da Akif Ada 2019 yılının Ocak ayında sosyal medya hesabına gelen mesajı tıklayınca, yaşa dışı bahis sitesinde oyun oynayarak yüklü miktarda para kazandığını iddia eden kişinin videosuyla karşılaştı. İbrahim Eski adındaki bu kişiye mesaj atan Ada, kendisinin de yıllardır bahis oyunları oynadığını ancak para kazanamadığını söyledi. Bu kişi, para kazandığını iddia ettiği kuponları Akif Ada'ya gönderdi ve telefon numarasını yazarak, kendisini aramasını istedi. Akif Ada, para kazanmak umuduyla konuştuğu kişiye inanarak oynayacağı kupona ortak olmayı kabul etti. Akif Ada, verilen hesaba 500 TL yatırdı. 1 gün sonra kuponun tuttuğu yönünde mesaj alan Ada, kazandığı 156 bin lirayı alabilmek için havale ve vergi masrafı olarak da 8 bin 500 lira gönderdi. Ada, parayı gönderdikten sonra resmi işlemleri yapacağı söylenen 'Şeyma' isimli bir kadının sosyal medya hesabını ekledi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu hesaba ve diğer hesaba attığı mesajlara karşılık alamayınca dolandırıldığını anlayan Akif Ada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Akif Ada, şikayet dilekçesiyle birlikte irtibata geçtiği kişilerle sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmaları da savcılığa sundu. Savcılığın talimatının ardından harekete geçen polis ekipleri, Akif Ada'nın iletişime geçtiği kişileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Eski, Muhammet Öztepe, İbrahim Aysan ile T.P. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık soruşturma neticesinde 4 kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açtı.

SAVCI MÜTAALASINI TEKRARLADI

Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşması, 25 Ocak 2022'de yapıldı. Duruşmaya, şikayetçi Akif Ada ile tutuksuz sanıklar İbrahim Eski, İbrahim Aysan, Muhammet Öztepe ile T.P.´nin avukatları katıldı. Duruşmada savcı, önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrarlayarak sanıkların 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Sanık avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar İbrahim Eski, İbrahim Aysan ve Muhammet Öztepe'nin, her ne kadar suçlamaları kabul etmese de bilişim sistemi niteliğindeki internet sitesi üzerinden bahis oynadığı ve kazandığı yönünde müştekiyi aldatarak, farklı adlar altında para göndermesini sağlayıp haksız menfaat temin ettiklerinin anlaşıldığını belirtti.

4 SANIKTAN BİRİ BERAAT ETTTİ

Mahkeme 3 sanığa da 'nitelikle dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis ve 21 bin 240 lira adli para cezası verdi. Mahkeme, aynı suçtan başka bir mahkemede ceza alan ve cezası ertelenen sanık İbrahim Aysan'ın, denetim süresi içerisinde tekrar suç işlemesi nedeniyle dosyasının yeniden ele alınması için ihbarda bulunulmasına da hükmetti. Mahkeme, sanık T.P.'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.