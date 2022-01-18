Her sene olduğu gibi bu sene de Ocak ayının son haftalarında en çok merak edilen konuların başında 15 tatil tarihleri geliyor. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına normalleşme tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra okullarda yüz yüze eğitimle başlayan öğrencilerin gündeminde yarı yıl tatili var. Omicron varyantının etkisiyle ülke genelinde vaka sayılarının hızla yayılması ve omicron varyantının genellikle çocuklarıe etkilemesi yarıyıl tatili uzatılır mı sorularını gündeme getirmişti. 2021-2022 MEB sömestr tatili kaç gün sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 2021-2022 sömestr tatili tarihleri