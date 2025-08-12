Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 1 milyon 875 bin TL destek! Yarısı Bizden Kampanyası ödeme planı ve şartları
İstanbul'un olası depremlere karşı daha güvenli hale gelmesi amacıyla yürütülen "Yarısı Bizden" projesine başvurular devam ediyor. Şehrin riskli binalarında yaşayan vatandaşlara yönelik hazırlanan bu program, hem geri ödemesiz hibe hem de düşük maliyetli kredi desteğini aynı anda sunuyor. Başvurularda gelir düzeyi ya da kredi notu şartı aranmazken, ödemeler ruhsat alındıktan tam 24 ay sonra başlıyor ve ilk yıl için faiz uygulanmıyor. Peki, projede şu an hangi aşamaya gelindi, başvuru sonrası süreç nasıl ilerliyor? İşte "Yarısı Bizden" kampanyasına dair tüm önemli bilgiler…
İstanbul’daki deprem riski yüksek binaların yenilenmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Yarısı Bizden” projesi, devlet katkısıyla sürdürülüyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmayı amaçlayan bu kampanya kapsamında hak sahiplerine 875 bin TL’ye kadar karşılıksız hibe ve aynı tutarda uygun koşullu kredi imkânı sağlanıyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Peki, başvuru adımları neler, kimler bu destekten yararlanabiliyor? İşte “Yarısı Bizden” kampanyasının güncel durumu ve detayları…
YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir. Hak sahipleri bazında herhangi bir kredi veya gelir notu aranmaz.
PROJENİN ÖN ŞARTLARI NELER?
Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Kampanyaya katılmak için e-Devlet başvurusu şartı aranmıyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.
KAMPANYA KAPSAMINDA EV SAHİBİ VE KİRACILARA KAÇ TL DESTEK VERİLİYOR?
Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ise 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.
GERİ ÖDEME PLANI NASIL?
İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.
İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.
ÖDEME HAK SAHİBİNE Mİ YÜKLENİCİYE Mİ YAPILIR?
Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.
TOKİ VE EMLAK KONUT İNŞAAT DESTEĞİ VERİYOR MU?
Bina yerine alan/ada bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.