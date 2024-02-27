28 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

İstanbul'da yarın hava yağışsız ve az bulutlu olacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 15 dereceyi görürken; en düşük 8 derece olacak.

Ankara'da hava kapalı ve puslu olacak. Başkentte yarın hava sıcaklıkları artacak ve gün içinde 17 dereceye kadar yükselecek.

İzmir'de de yarın az bulutlu bir hava hakim olacak. Kent genelinde hava sıcaklıklığı ise 21 dereceye kadar çıkacak.