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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarınki hava durumu: Meteoroloji raporu ile 28 Şubat yarın İstanbul, Ankara, İzmir yurt geneli hava nasıl, kaç derece olacak?

        Yarın hava durumu nasıl? 28 Şubat yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt geneli hava durumu

        Yurt genelinde yarın yağış beklenmese de birçok ilimizde hava kapalı ve puslu olacak. Öte yandan 28 Şubat Çarşamba günü Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde güneşli hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu haritası ile "Yarın (28 Şubat 2024) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak" sorusu yanıt buldu. İşte, yarınki hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 10:23 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:23
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        • 1

          Yarın için plan yapacaklar 28 Şubat Çarşamba hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji'nin bu haftaki genel hava durumu tahminine göre; hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir yurt genelinde yarın hava nasıl olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          28 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

          İstanbul'da yarın hava yağışsız ve az bulutlu olacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 15 dereceyi görürken; en düşük 8 derece olacak.

          Ankara'da hava kapalı ve puslu olacak. Başkentte yarın hava sıcaklıkları artacak ve gün içinde 17 dereceye kadar yükselecek.

          İzmir'de de yarın az bulutlu bir hava hakim olacak. Kent genelinde hava sıcaklıklığı ise 21 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          28 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji hava durumu raporuna göre; yarın ülke geneli yağışsız bir gün geçirecek. Ardahan'da termometreler yarın eksi 18'e kadar düşerek en soğuk kentimiz olacak. Öte yandan Aydın'da ise az bulutlu bir hakim olacak. hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkacak ve en sıcak ilimiz olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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