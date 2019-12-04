04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
5 Aralık Perşembe günü okullar tatil mi? sorusu bu kış mevsiminin ilk kar yağışının etkili olduğu şehirlerde soruluyor. Öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Müdürlükleri ve Valiliklerden gelecek "okullar tatil" haberini bekliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Edirne, Kayseri, Malatya başta olmak üzere okullara kar tatili var mı? sorusunun cevabı ve 5 Aralık Perşembe hava durumu
OKULLAR TATİL Mİ?
2 gündür ülkemizin çoğu ilinde kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Ankara, Eskişehir, Edirne, Kayseri, Malatya başta olmak üzere pek çok şehirde öğrenciler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak henüz yarın için herhangi bir şehirde okullar tatil ilan edilmedi. Konu ile ilgili detaylı bilgi geldikçe ayrıntılar haberimizde yer alacak.
5 ARALIK HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, kar yağışı bu gece de İç Anadolu ve Doğu Anadolu Başta olmak üzere pek çok şehirde etkili olacak. Ancak Kar yağışı yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirerek sadece Nevşehir, Erzurum, Bingöl gibi bir kaç şehirde etkili olacak.
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