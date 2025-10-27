Habertürk
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt dört köşesinde büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bu yıl 102. yılı yaşını kutlayacak Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu sene de okullarda törenler düzenlenecek. Bu önemli gün öncesinde, 28 Ekim Salı günü okulların durumu, ders yapılıp yapılmayacağı öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Salı günü ders var mı?" İşte 28 Ekim Salı günü okulların durumu...

        Giriş: 27.10.2025 - 19:22 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:22
          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıkların sonuna gelindi. 29 Ekim milli bir bayram olmasının yanında aynı zamanda resmi tatildir. Bayram öncesinde öğrenciler, 28 Ekim Salı günü okulların açık mı, kapalı mı olacağını mercek altına aldı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Salı günü okullar yarım gün mü, ders var mı?" İşte detaylar...

          28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

          Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlar ve 29 Ekim gününe kadar devam eder. Yani 28 Ekim yarım gün resmi tatil sayılmaktadır.

          28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

          MEB takvimine göre öğrenciler 1.5 gün tatil yapacak. 28 Ekim'de okullar yarım gün olacak. öğleden sonra okullar ve üniversiteler eğitim faaliyetlerine ara verecek.

          29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim'de kamu kurumu çalışanları çalışmayacak

          29 Ekim Çarşamba günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler hizmet vermeyecek.

          2026 YILINDA RESMİ TATİL GÜNLERİ

          1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

          23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

          1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

          19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

          15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

          30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

          28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

          29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

