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        Haberler Bilgi Gündem Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

        28 Ekim Pazartesi günü kargolar açık mı, kargolar çalışıyor mu?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıkların sonuna gelindi. Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir tarafında büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bu önemli gün öncesinde, "Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte 28 Ekim 2024 Pazartesi kargoların çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 07:04 Güncelleme: 28.10.2024 - 07:12
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        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 29 Ekim öncesinde kargo bekleyen ve ürün teslimatı yapmayı düşünenler, 28 Ekim günü kargoların çalışıp çalışmayacağını araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 28 Ekim kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

          Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

          Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

          Buna göre; 28 Ekim Cumartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışır.

        • 3

          29 EKİM’DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

          29 Ekim’de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi.

          PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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