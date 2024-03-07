Yarın hava nasıl olacak? 8 Mart hava durumu
Meteorolojinin haftalık raporu yayınlamasıyla, tüm şehirlerde beklenen hava durumu da açıklandı. Rapora göre; yurt genelinde bir süre daha yağışlı günlerden geçeceğiz. İşte, 8 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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Mart ayına girmemize rağmen bahar aylarını bir süre daha bekleyeceğiz. Meteorolojinin haftalık raporuna göre; Türkiye'de yağışlar bir müddet daha devam edecek. Barajlar açısından iyi bir haber olsa da meteoroloji güneşli havalar için biraz daha vaktin olduğunu belirtiyor. İşte, 8 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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YARIN (8 MART CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın İstanbul yağışlı olacak. Sıcaklıklar ortalama 10 derece olacak.
Ankara da yağmurlu bir havaya uyanacak. Sıcaklıklar 2 ile 14 derece arasında değişecek.
İzmir ise sağanak yağmur ile güne başlayacak. Ancak diğer şehirlere göre hava ılık olacak çünkü sıcaklıklar 10 ile 15 derece arasında değişecek.
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YARIN (8 MART CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye'de yağışlı hava devam ediyor. Yarın yurt genelinde neredeyse her şehirde yağış var. Yağmurun olmadığı Doğu tarafında ise kar uyarısı veriliyor.
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