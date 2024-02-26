27 ŞUBAT SALI TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji hava durumu raporuna göre; yarın Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nin bazı ilçelerinde hafif yağmur yağışı etkili olacak. Yurdun Doğu Anadolu Bölgesi ise puslu havanın etkisi altına girecek. Ardahan'da termometreler yarın eksi 19'a kadar düşecek ve en soğuk kentimiz olacak. Öte yandan Aydın ise bulutlu olsa da hava sıcaklığı 22 dereceye kadar çıkacak ve en sıcak ilimiz olacak.