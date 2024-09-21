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        Haberler Bilgi Gündem Yarın hava nasıl olacak? 22 Eylül Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 22 Eylül Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Türkiye, yaz mevsimini geride bıraktı ve yüzünü sonbahara çevirdi. Eylül ayı gelişini hissettirmeye devam edecek. Pazar günü hem sıcaklıklar düşecek hem de birçok ilde yağış etkili olacak. İşte, 22 Eylül Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 16:09 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:09
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        • 1

          Türkiye, Eylül ayına ve dolayısıyla sonbahara geçti. Pazar günü birçok ilde yağış hayatı olumsuz etkilerken; yağış almayan şehirlerin de birçoğunda hava kapalı olacak. İşte, 22 Eylül Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (22 EYLÜL PAZAR) İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın İstanbul sabah parçalı bulutlu bir şekilde güne başlayacak. Ancak sabah saat 09.00 ile 15.00 arasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık ise 20-26 derece arasında değişecek.

        • 3

          YARIN (22 EYLÜL PAZAR) ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın Ankara sabah saatlerinden akşam 18.00'e kadar gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde olacak. Sıcaklık ise 11-21 derece arasında seyredecek.

        • 4

          YARIN (22 EYLÜL PAZAR) İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İzmir ise parçalı bulutlu ama yağışsız olacak. Sıcaklıklar 22 ile 29 derece arasında değişecek.

        • 5

          YARIN (22 EYLÜL PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın neredeyse tüm ülke yağışlı bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları düşecek ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkileyecek.

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