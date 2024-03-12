Yarın hava nasıl olacak? 13 Mart Çarşamba hava durumu
Türkiye, bu sıralar bahar yağmurlarından geçiyor. Ancak her şeye rağmen yüksekten seyreden sıcaklıklar, günlük hayatı kolaylaştırıyor. İşte, meteorolojiye göre, 13 Mart Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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Meteorolojinin haftalık hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre; Türkiye bir süre daha yağışların etkisinde kalacak. Ancak yine de bahar havasını hissedecek ve sıcaklıkların tadını çıkaracağız. İşte, 13 Mart Çarşamba il il hava durumu raporu...
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YARIN (13 MART ÇARŞAMBA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul yarın yağışlı havadan devam ediyor. Ancak sıcaklıklar, Mart ayında beklenildiği gibi seyredecek ve 15 dereceye kadar çıkacak.
İzmir de aynı şekilde yağmura teslim olacak, meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarı yapıyor. Sağanak, İzmir'deki yaşamı olumsuz etkilese de 11 ile 18 derece arasında olan sıcaklıklar, vatandaşları rahatlatacak.
Ankara da sağanak yağışlı olacak. Başkent'te öğleden sonra sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak.
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YARIN (13 MART ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye yarın için iki zıt hava durumunu aynı anda yaşayacak. Ülkenin Batı tarafı yağmurluyken, Doğu tarafı güneşli olacak. Özellikle Marmara ve Ege bölgesinde gök gürültülü olmak üzere yoğun bir yağış bekleniyor.
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