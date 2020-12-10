Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak. Ayrıca okunacak hutbelerde 'su hayattır' teması işlenecek...

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