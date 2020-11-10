Vücudumuzun önemli bir parçası olan ve dış görünümü etkileyen saçların dökülmesi hem kadınların hem de erkeklerin korkulu rüyası. Beslenme, düzensiz uyku, stres, genetik ve çevresel faktörler, saç tipinize uygun olmayan şampuanlar, kremler, spreyler, mevsim geçişleri gibi saç dökülmesinin birçok farklı nedeni olabiliyor. Kozmotolog & Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir, saç dökülmesinin önüne geçmek isteyenlere önerilerde bulunuyor.
ACİL ÇÖZÜM İSTEYENLERE
Özellikle zayıf saçlara ve saç dökülmesi yaşayanlara saç mezoterapisi ve PRP uygulamaları yapılabiliyor.
EVDE SAÇ BAKIMI NASIL YAPILIR?
Saçlarınız kuru ise maske şeklinde zeytinyağını haftanın bir günü uygulayabilirsiniz. Bunu Hindistan cevizi yağıyla da yapabilirsiniz. Bu saçlarınızı besleyip kuruluğunu gidermenize yardımcı olacaktır. Ayrıca saçlarınızda yağ sorunu varsa 1 veya 2 yumurta akı ve 1 limon suyu ile maske şeklinde uygulayın imkân dâhilindeyse 30 dakika güneşte bekleyin.
KREM KULLANIRKEN DİKKAT!
Saçların da tıpkı cilt gibi neme ihtiyacı var ancak burada yanlış bilinen şaç kremlerinin kullanım şekli. Mesela saçları yıkarken kremi saçlarını deri tarafından uygulanması köklerine zarar vereceğini bilmelisiniz. Saç kremleri kullanmak durumundaysanız dahi bunu önce saçlarınızı uç kısımlarından başlayarak saç diplerine gelmeyecek şekilde kullanılması daha doğru olacaktır. Şampuan kullanıyor olsanız dahi saçınızın durumuna göre seçmenizde fayda var. Yıkamalarda ise en fazla 2 defa şampuanlayın sonrasında bolca durulama doğru olacaktır.
Saçlar cansız olanlar ise banyo sonrası argan yağıyla saçlarını destekleyebilir. Saçlarınızı gerek yıkarken gerek kurularken sıcak uygulamadan kaçının çünkü aşırı sıcak saç köklerinize zarar verebilmekte ve saç derinizin pH dengesini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca banyo sonrasında saçlarınızı nemli bırakmayın olabildiğince kurutmaya dikkat edin.
KABAK ÇEKİRDEĞİ MUCİZESİ
Kabak çekirdeği ise saçlarda mucize yaratıyor. Kabak çekirdeğinin B, E, K vitaminler, omega 3 ve omega 6, manganez, magnezyum demir, bakır ve çinko açısından zengin. Kabak çekirdeğinin protein içeriği, bedene dışardan alınması şart olan (fenilalanin, triptofan, metiyonin) gibi temel aminoasitler açısından çok önemli. Yarım bardak kabak çekirdeği, günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 46’sını demirin yüzde 28’ni, manganezin yüzde 52’sini, çinkonun yüzde 17’sini ve proteinin yüzde 17si’ni karşılar. Bu nedenle her gün yarım bardak kabak çekirdeği yenilebilir. Yüksek vitaminler içerdiği için saçlara çok iyi gelmektedir. Bunun dışında dengeli ve vitamin içerikli beslenilmeli ve bol su içilmeli. Ayrıca bir elma bir avuç ceviz, günde bir kâse yoğurt da yenilmeli.
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